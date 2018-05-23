Джузеппе Конте поручили формирование нового правительства Италии

РИМ, 23 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Серджо Маттарелла принял в среду юриста Джузеппе Конте и дал ему мандат на формирование нового национального правительства, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти, выступление которого транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.

Кандидатуру Конте лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига" согласовали в минувшие выходные и в понедельник официально представили ее президенту республики.

Как стало известно из источников в Квиринальском дворце, перед тем как пригласить на прием 54-летнего профессора права, Маттарелла провел в среду утром телефонные разговоры с лидером Д5З Луиджи Ди Майо и федеральным секретарем "Лиги" Маттео Салвини. В ходе этих бесед было подтверждено, что Конте — их общий кандидат на пост премьера.

Выступая перед журналистами в Квиринальском дворце после своей первой личной встречи с главой государства, которая продолжалась почти два часа, Конте подчеркнул, что собирается сформировать "правительство перемен". По его словам, новый кабмин в своей деятельности должен руководствоваться "контрактом", который Д5З и "Лига" заключили на прошлой неделе и который представляет собой детальную программу по основным направлениям внутренней и внешней политики страны.

"Контракт, в разработку которого я тоже внес свой вклад, в полной мере отвечает ожиданиям перемен со стороны итальянцев. Я положу его в основу деятельности правительства при полном уважении прерогатив президента республики и Конституции. Я хочу дать жизнь правительству, которое будет находиться на стороне граждан", — заявил Конте.

"Я – адвокат. Я вел дела различных людей, а теперь я намерен защищать интересы всех итальянцев в любых европейских и международных инстанциях, ведя диалог с властями ЕС и других стран. Я намерен стать адвокатом и защитником итальянского народа", — подчеркнул он.

Конте сообщил также, что в случае выполнения своей миссии по формированию нового правительства Италии, уже в ближайшие дни он вновь отправится на прием к президенту Маттарелле, чтобы доложить ему о результатах своей работы и представить полный состав кабмина.

Прямо из резиденции главы государства Конте на обычном такси отправился в парламентский Дворец Монтечиторио, чтобы официально уведомить руководителей высшего законодательного органа о полученном от президента мандате.

Согласно статье 92 Конституции Италии, именно президент республики назначает председателя Совета министров и по его предложению министров национального правительства. Конте, получивший мандат на формирование кабмина, должен будет теперь провести консультации с руководством Д5З и "Лиги", а возможно, и других политических сил, и по их результатам представить главе государства список новых министров. После их назначения на должности премьер и члены его кабинета принесут присягу на верность республике. С этого момента правительство Италии будет считаться действующим. Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.

Маттарелла дал Конте мандат на формирование нового правительства на 80-й день после очередных парламентских выборов. Голосование состоялось на Апеннинах 4 марта, не определив явного победителя. По его итогам Д5З стало первой партией страны, заручившись поддержкой почти трети из избирателей. Однако лучший результат показала коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", которая набрала 37% голосов. В стране сложилась патовая ситуация, при которой ни одной из политических сил не удалось получить в парламенте правящее большинство. После безуспешных длительных переговоров лидеры Д5З и "Лиги" решили, что единственным возможным выходом из этого кризиса может стать формирование коалиционного кабмина на базе двух этих политических сил.