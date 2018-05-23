Юлия Скрипаль заявила о намерении вернуться в Россию

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Юлия Скрипаль в видеобращении, записанном для агентства Рейтер, заявила о намерении вернуться в Россию.

"Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в мою страну", — заявила дочь экс-сотрудника ГРУ.

© REUTERS / Dylan Martinez Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018 © REUTERS / Dylan Martinez Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

Скрипаль также рассказала, что процесс выздоровления был очень медленным и болезненным.

Кроме того, девушка упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольства в Лондоне. По ее словам, она благодарна дипломатам, но сейчас не хочет прибегать к их услугам.

Как отметила Скрипаль, они с отцом всегда выступали с заявлениями сами за себя без каких-либо посредников.

В заключение краткой речи Скрипаль поблагодарила сотрудников больницы в Солсбери и людей, которые обнаружили ее на улице после отравления.

По данным агентства, сейчас 33-летняя дочь экс-сотрудника ГРУ находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции, с согласия которой журналистам удалось связаться с россиянкой. Это ее первое появление перед публикой после выздоровления.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в середине апреля. В опубликованном заявлении девушка сообщила, что не собирается обращаться за консульской помощью к России. Британские СМИ писали, что ее доставили в госпиталь на военной базе.

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию 4 марта отравили в городе Солсбери. После этого отношения России и Британии резко обострились. Лондон бездоказательно утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает. Москва также неоднократно заявляла, что Лондон отказывается сотрудничать по "делу Скрипалей" и не предоставляет доступ российской стороне к экс-сотруднику ГРУ и его дочери.