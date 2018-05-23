В Черногории заявили, что не планируют размещения баз НАТО

БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Черногория не планирует создания баз НАТО на территории республики, заявил в среду министр обороны страны Предраг Бошкович.

Ранее черногорское правительство приняло решение о создании на горном массиве Синяевина в центре страны полигона для стрельб вооруженных сил. Местные жители, часть оппозиции и НПО выражают протест, так как предполагают, что на полигоне будут проводиться стрельбы и уничтожение боеприпасов НАТО, вредных для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма.

"Черногория не планирует строительство базы НАТО, на Синяевине или в другом месте, для этого нет необходимости. Утилизация или уничтожение излишков вооружения не планируется ни на Синяевине, ни где бы то ни было в Черногории. Армии Черногории требуется полигон и тот полигон, который мы предусмотрели на Синяевине, был полигоном и в 1970-х годах, для тех же стрельб, что мы планируем", — цитирует Радио и телевидение Черногории (RTCG) министра обороны.

Вооруженные силы Черногории в середине мая усилились и пополнились 66 контрактниками — солдатами и офицерами. Минобороны в марте подало доклад правительству страны, согласно которому личный состав насчитывал 1796 человек, 243 из которых — гражданские лица, трудоустроенные по договору.

Ранее министр обороны Черногории заявлял, что власти страны увеличат оборонный бюджет республики в текущем году до 1,7% ВВП, что составит свыше 53 миллионов евро. До того он говорил, что все, что может дать республика Североатлантическому альянсу, это 1950 военнослужащих и 450 тысяч евро ежегодного взноса.

Тем не менее, группы черногорских военнослужащих в 2017 году четырежды участвовали в миссиях Североатлантического альянса в Афганистане. В 2018 году двое штабных офицеров были направлены в миротворческую миссию KFOR в Косово под эгидой НАТО.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.