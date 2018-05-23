Помпео считает, что Россия может сыграть важную роль в решении вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия в числе других стран может сыграть важную роль в возвращении Северной Кореи в "семью цивилизованных наций".

"Мы знаем, как это изменить. Доказать им (КНДР – ред.), что ядерное оружие представляет огромный риск для режима и северокорейского народа", — сказал он в комитете по международным делам палаты представителей США.

Помпео добавил, что США "готовы предоставить им комфорт и безопасность, чтобы они отказались от тех вещей, от которых они зависимы сейчас".

"Мы должны убедить их, что вступление в семью цивилизованных стран будет обеспечивать им безопасность. И не только мы — Южная Корея будет делать это, Китай будет играть очень важную роль, Япония и русские, будем честны, будут играть важную роль", — добавил он.