В Греции вынесли приговор трем участникам нападения на мэра Салоников

АФИНЫ, 23 мая — РИА Новости. Суд в Салониках признал троих подсудимых виновными в нападении на мэра Янниса Бутариса и приговорил их к условным срокам наказания, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Суд приговорил одного 20-летнего юношу к 21 месяцу тюремного заключения, другого – к 14 месяцам заключения, предоставив им трехлетнюю отсрочку исполнения приговора, что означает условный срок наказания.
Третий подсудимый, который после нападения на Бутариса участвовала в ограблении мясной лавки, получил 14 месяцев тюрьмы с правом вместо отбывания наказания заплатить по пять евро за каждый день лишения свободы.
На суде молодые люди расплакались и попросили прощения у Бутариса, сообщает сайт "Прото тема". Один из них, десять лет занимающийся боевыми искусствами, сказал, что не знал, что удар в живот мог навредить здоровью 75-летнего мэра.
Что касается 36-летнего грека – выходца из Грузии, то он утверждал, что не знал, кого бьет. По его словам, он услышал, что перед мероприятиями в память о жертвах геноцида понтийских греков был гей-парад, и разгневался, сообщает издание. Между тем выяснилось, что сообщение о разрешении провести гей-парад Thessaloniki Pride в День памяти жертв геноцида оказалось "фейком", пишет издание.