В Греции вынесли приговор трем участникам нападения на мэра Салоников

АФИНЫ, 23 мая — РИА Новости. Суд в Салониках признал троих подсудимых виновными в нападении на мэра Янниса Бутариса и приговорил их к условным срокам наказания, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Несколько десятков человек напали на мэра 19 мая на памятных мероприятиях в годовщину геноцида понтийских греков. Бутарис вынужден был бежать с митинга после того, как десятки человек окружили мэра и сначала стали оскорблять его, а затем некоторые люди начали бить его и бросать бутылки с водой. После инцидента Бутарис обратился в больницу, где врачи оставили его на ночь, а утром отпустили. На следующий день были задержаны четыре человека, которых опознали по фотографиям и видеозаписям нападения. 17-летний юноша предстанет перед судом для несовершеннолетних, а дело остальных – двух 20-летних и одного 36-летнего выходца из Грузии – суд рассмотрел в среду.

Суд приговорил одного 20-летнего юношу к 21 месяцу тюремного заключения, другого – к 14 месяцам заключения, предоставив им трехлетнюю отсрочку исполнения приговора, что означает условный срок наказания.

Третий подсудимый, который после нападения на Бутариса участвовала в ограблении мясной лавки, получил 14 месяцев тюрьмы с правом вместо отбывания наказания заплатить по пять евро за каждый день лишения свободы.

Бутарис во время выступления в суде заявил, что нападение на него было организовано. Такое же мнение высказал прокурор. Председатель суда во время объявления решения признал, что это было "организованное нападение на истца", сообщает агентство.

На суде молодые люди расплакались и попросили прощения у Бутариса, сообщает сайт "Прото тема". Один из них, десять лет занимающийся боевыми искусствами, сказал, что не знал, что удар в живот мог навредить здоровью 75-летнего мэра.

Что касается 36-летнего грека – выходца из Грузии, то он утверждал, что не знал, кого бьет. По его словам, он услышал, что перед мероприятиями в память о жертвах геноцида понтийских греков был гей-парад, и разгневался, сообщает издание. Между тем выяснилось, что сообщение о разрешении провести гей-парад Thessaloniki Pride в День памяти жертв геноцида оказалось "фейком", пишет издание.