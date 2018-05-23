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Оппозиция Македонии назвала приговор экс-премьеру политическим

19:2323.05.2018
(обновлено: 19:24 23.05.2018)
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© Fotolia / saiko3pВид на крепость Кале и город Скопье, Македония. Архивное фотоВид на крепость Кале и город Скопье, Македония. Архивное фото
© Fotolia / saiko3p

БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ назвала вынесенный в среду приговор в два года лишения свободы экс-премьеру страны Николе Груевскому "политическим вердиктом", депутаты партии покинули заседание парламента.

Логотип Mercedes-Benz. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
Экс-премьер Македонии получил два года заключения за покупку Mercedes-Benz
Суд в Скопье признал в среду экс-премьера Македонии и бывшего лидера ВМРО-ДПМНЕ виновным в злоупотреблении служебным положением при покупке автомобиля Mercedes-Benz S600, который в 2012 году обошелся государственному бюджету почти в 573 тысячи евро, и приговорил его к двум годам тюремного заключения. Экс-помощник главы МВД страны Джоко Поповски получил по тому же делу шесть с половиной лет тюрьмы за злоупотребление служебным положением. Процесс в отношении бывшего министра внутренних дел Горданы Янкулоски был ранее выделен в отдельное разбирательство, так как обвиняемая беременна.

Обвиняемые в среду в зале суда не появились. Перед зданием полсотни сторонников Груевского провели днем акцию протеста, в ходе оглашения вердикта одному из них стало плохо, мужчину увезла скорая помощь. Депутаты от ВМРО-ДПМНЕ (51 из 120 мест в парламенте) после приговора демонстративно покинули заседание Собрания республики.

Вид на город Охрид в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Власти Македонии продают "скандальный" Mercedes, приобретенный за госсчет
"Этот приговор вынесен не потому, что кто-то противозаконно присвоил имущество, или потому что нанесен материальный ущерб государству, потому что ущерба нет. Mercedes и сейчас ездит, Груевский не забрал его домой. Этот приговор преследует другие цели, потому что Никола Груевский был символом соблюдения национальных интересов, экономических успехов, привлечения инвесторов, реформ, роста зарплат, пенсий, социальной помощи, субвенций, строительства и всего остального, что должно теперь быть политически дисквалифицировано", — говорится в опубликованном на сайте партии заявлении, которое огласил зампредседателя Александр Николоски на пресс-конференции.

"В последние три дня македонская общественность убедилась, что в Македонии проходят исключительно политические судебные процессы. У правосудия двойные стандарты", — подчеркнул представитель ВМРО-ДПМНЕ.

По словам Николоски, доказательством этого является оправдательный приговор главному политическому оппоненту Груевского, нынешнему премьеру и лидеру правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорану Заеву.

Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
Коррупционные скандалы с первыми лицами государств
Уголовный суд в Скопье в минувший понедельник признал премьер-министра Зорана Заева невиновным в вымогательстве взятки у предпринимателя в 2014 году. По версии прокуратуры, Заев в своем кабинете главы Струмицы в 2014 году потребовал взятку в размере 200 тысяч евро от местного предпринимателя Ивана Николова за передачу земельного участка в 10 гектаров под строительство. ВМРО-ДМПНЕ отмечает, что, несмотря на наличие оперативной видеосъемки, нынешний глава правительства был полностью оправдан.

Бывший премьер, возглавлявший правительство республики с 2006 по 2016 годы, является фигурантом еще нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией. Оппозиционная партия ранее назначила проведение массовых протестных акций в Македонии на 2 июня.

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