США надеются, что Турция не будет приобретать С-400 у России

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США работают над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России, надеются, что этого не случится.
"И мы продолжаем работать над тем, чтобы Турция не приобрела С-400. Я полагаю, что они пока этого не сделали, и надеемся, они никогда их не приобретут", — сказал он в комитете по международным делам палаты представителей США.
Как ранее заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.