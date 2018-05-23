США надеются, что Турция не будет приобретать С-400 у России

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США работают над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России, надеются, что этого не случится.

Помпео отметил, что пока не принято решение по поставкам Турции истребителей-бомбардировщиков F-35. При этом, как сообщил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 будет передан Турции 21 июня.

"И мы продолжаем работать над тем, чтобы Турция не приобрела С-400. Я полагаю, что они пока этого не сделали, и надеемся, они никогда их не приобретут", — сказал он в комитете по международным делам палаты представителей США.

Помпео также полагает, что Турция должна оставаться в НАТО, но ее действия должны изменяться, чтобы соответствовать политике альянса.

Как ранее заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если он заблокирует поставки этих истребителей.