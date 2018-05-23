В Чехии продавали билеты на "фейковую" встречу со Сталлоне

ПРАГА, 23 мая – РИА Новости. Несколько тысяч человек приобрели на субботу билеты на встречу со своим любимым актером Сильвестром Сталлоне, притом что сам он в Прагу даже не собирался, сообщил в среду портал Lidovky.
Организатор вечера, фирма Europa Events, уже разослала на телефоны всем, кто купил билеты на это мероприятие, сообщение о его переносе на октябрь с действием приобретенных билетов. При этом фирма сослалась на проблемы, возникшие якобы у организаторов общеевропейских гастролей Сталлоне.
Сам актер в соцсети заявил, что пражская акция с его участием не имеет никакого юридического обоснования, и сам он в чешскую столицу не собирается.
Большая часть билетов на встречу со Сталлоне продавалась по 2 тысячи крон (около 95 долларов), но VIP-зрители за свои места действительно заплатили в 30 раз дороже, написал портал.
Фирма-организатор Europa Events принадлежит гражданину Словакии Томашу Блажо. На вопросы обратившихся в фирму в последние дни журналистов никто из ее представителей ничего конкретного не ответил, ограничившись сообщением о том, что "готовится заявление по возникшей ситуации".