Помпео обвинил Россию и Турцию в дестабилизации ситуации на Балканах

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Турция занимаются дестабилизацией ситуации на Балканах.

"По Боснии <…> мы понимаем риски. Мы считаем, что регион (Балканы. — Прим. ред.) очень важен. Мы знаем, что Россия работает усердно над дестабилизацией (ситуации в регионе. — Прим. ред.)", — сказал он в комитете по международным делам палаты представителей США.

"Как и турки?" — поинтересовался один из конгрессменов.

"Да", — ответил Помпео.

"И мы работаем над стратегией, которая бы поставила нас в лучшее положение", — добавил госсекретарь.

В черногорской Будве во вторник открылся международный форум 2BS (To Be Secure) по трансатлантической безопасности и безопасности в Юго-Восточной Европе под эгидой правительства Черногории, посольства США и НАТО. Среди высокопоставленных участников — вице-премьер Болгарии, который высказал личную неудовлетворенность "отсутствием четких временных рамок по расширению ЕС". Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов призвал ЕС и НАТО не ослаблять интенсивность расширения на Балканах, чтобы страны региона не попали "под влияние России и Турции".

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.