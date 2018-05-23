МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов сравнил чиновников своей страны с кровожадным хорьком в курятнике: он "не может сожрать всех куриц, но продолжает перегрызать им глотки". Так он прокомментировал инициативы об ограничении использования русского языка в частных вузах.

Евродепутат добавил, что из-за таких инициатив пора "вызывать санитаров".

Речь идет о предложении министерства образования и науки Латвии ввести ограничения частным вузам и колледжам. По их задумке, в учебных заведениях нужно обязательно преподавать на латышском или одном из официальных языков ЕС.

По словам Митрофанова, правящие националисты не могут остановиться в изобретении все новых и новых видов мести по отношению к русским. Он заявил, что подобные действия свидетельствуют о серьезной болезни внутри политической элиты.

"Ликвидации среднего русского образования им мало, теперь последовали шаги по запрету русской агитации на выборах, телевещания на русском. А теперь еще и безумная идея о запрете обучения на русском в частных университетах. И это все за один год", — отметил евродепутат.

Политик пообещал помочь миру узнать о болезни латвийской элиты.

В прошлом году в латвийских частных вузах учились 15 439 учеников, из них треть — на русском языке. Больше всего студентов обучается на русском языке в Институте транспорта и связи (86% или 2358 человек). Также на русском языке учился примерно каждый второй студент Института менеджмента информационных систем (53%).

