Нетаньяху: ВВС Израиля "последовательно" борются с агрессией Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля последние несколько лет "последовательно и эффективно" противодействуют иранской агрессии на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы не позволим Ирану создать военные базы в Сирии и не дадим ему разработать ядерное оружие. Израильские военно-воздушные силы играют ключевую роль в реализации этой политики. Они делают это последовательно и эффективно на протяжении последних нескольких лет", — сказал глава кабинета.
Две недели назад ВВС Израиля провели самую масштабную в своей истории операцию против иранских сил, разбомбив десятки их объектов на территории соседней страны.
"Могу с уверенностью вам сказать, что то одобрение, которое я сейчас выразил, разделяется многими, многими другими на Ближнем Востоке. Это не только израильская позиция", — сказал премьер-министр.