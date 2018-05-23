Нетаньяху: ВВС Израиля "последовательно" борются с агрессией Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля последние несколько лет "последовательно и эффективно" противодействуют иранской агрессии на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Выступая на конференции командующих ВВС со всего мира, он повторил, что для Израиля недопустимо военное присутствие Ирана в соседней Сирии и появление у него ядерного оружия.

"Мы не позволим Ирану создать военные базы в Сирии и не дадим ему разработать ядерное оружие. Израильские военно-воздушные силы играют ключевую роль в реализации этой политики. Они делают это последовательно и эффективно на протяжении последних нескольких лет", — сказал глава кабинета.

Две недели назад ВВС Израиля провели самую масштабную в своей истории операцию против иранских сил, разбомбив десятки их объектов на территории соседней страны.

Нетаньяху также приветствовал ужесточение политики США по отношению к Ирану с выходом из атомной сделки и новым списком требований, предполагающих помимо ужесточения режима нераспространения прекращение поддержки радикальных группировок по всему Ближнему Востоку и уход из Сирии.

"Могу с уверенностью вам сказать, что то одобрение, которое я сейчас выразил, разделяется многими, многими другими на Ближнем Востоке. Это не только израильская позиция", — сказал премьер-министр.