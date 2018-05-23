Порошенко объявил о создании новой морской пехоты

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В составе ВМС Украины появится новый род войск — морская пехота. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

День морской пехоты теперь будут праздновать 23 мая. Ранее его отмечали 27 ноября, как и в России.

Кроме того, Порошенко переименовал воздушно-десантные войска (ВДВ) в десантно-штурмовые войска. Смена названия, символики и униформы прошла еще в ноябре прошлого года, но законодательно изменения закрепили только сегодняшним указом президента.

Как говорилось в пояснительной записке к закону о переименовании, его разработали из-за ухудшения отношений с Россией, которую на Украине обвиняют в агрессии.

Под стандарты НАТО

Политолог Денис Денисов связал появление нового рода войск с желанием Украины соответствовать стандартам НАТО. Как заявил эксперт в эфире радио Sputnik, искать другие причины реструктуризации украинской армии не стоит.

Ранее политолог прокомментировал переменование ВДВ. По его мнению, такое решение показывает, что Киев ориентируется на проигравших.

"Ориентироваться на те армии, которые во всем проигрывали и российской, и советской армии — это, конечно, в духе нынешней украинской власти. С позиций здравого смысла они должны были бы все-таки ориентироваться на победителей", — заявил эксперт.

По его словам, в решении украинских властей просматривается обычная глупость, хотя это уже не вызывает никакого удивления.

Искусственное государство

Украина намерена к 2020 году достичь полной совместимости своих вооруженных сил с силами стран НАТО. При этом эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

Одним из ярких противников вступления Украины в НАТО выступает Венгрия. Еще в 2014 году представитель Будапешта на сессии ПАСЕ назвал Украину искусственным государством, в состав которого входит Закарпатье, много лет принадлежавшее Венгрии.

У киевских властей также нет серьезной поддержки народа в вопросе вступления в НАТО. По опросам Киевского международного института социологии, за вступление в альянс выступают 41,4 процента граждан Украины.