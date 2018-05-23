Защитнику русских школ в Латвии Линдерману запретили покидать страну

РИГА, 23 мая — РИА Новости. Полиция безопасности Латвии запретила покидать страну защитнику русских школ Латвии Владимиру Линдерману, которого суд во вторник освободил из-под ареста, также он обязан отмечаться в полиции, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний.
Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В
Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.