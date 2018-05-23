МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Социальная сеть Twitter банит пользователей, пишущих на болгарском языке, принимая их за "русских ботов", сообщает портал The Verge.

"У все большего количества недовольных людей блокируют аккаунты в Twitter, а сообщения удаляют из переписок. Проступок их заключается, по всей видимости, только в том, что они использовали кириллицу", — говорится в статье.

Точных сведений об алгоритме блокировок нет, однако пользователи предполагают, что проблемы ждет тех, кто пишет на кириллице и упоминает какой-нибудь крупный аккаунт — например, @YouTube.

У пользователей, которые пытаются ответить на твит, написанный кириллицей, шансы бана возрастают, отмечают в The Verge. Чтобы вернуть доступ, нужно привязать к аккаунту номер телефона. Однако даже после этого у людей возникают проблемы.

Автор статьи подчеркивает, что ему удалось подтвердить подобные случаи у болгарских пользователей, однако подобная проблема явно затронула не только их.

Пользователи в соцсетях критикуют Twitter за странную систему борьбы с "российскими ботами"

"По критериям Twitter, пользователь объявляется "имеющим связи с российским правительством", если он "часто твитит на русском", — пишет журналист Майкл Трейси.

"- О Боже, как много российских ботов! Мы должны их остановить! Но как?!

— Хм. Они используют кириллицу….

— Да? Тогда начни скрывать твиты на кириллице!

— Но…

— Просто сделай это!

— Сделано!

— Отлично! По пиву?

(занимательный факт — на кириллице официально пишут в 15 странах, кроме России", — обращает внимание El señor más maduro.

По данным The Verge, в Twitter ситуацию прокомментировали через два дня после запроса. В компании пообещали "разобраться с этой проблемой", продолжая принимать меры по борьбе со спамом и автоматическими рассылками.

Неделю назад в Twitter заявили, что будут более агрессивно бороться с "троллями" с помощью новой системы анализа данных.