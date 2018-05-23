США связали ситуацию с дипломатом в Китае и "акустические атаки" на Кубе

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Симптомы у пострадавшего в Китае американского дипломата очень схожи с тем, что наблюдались у сотрудников посольства на Кубе, заявил госсекретать США Майк Помпео на слушаниях в нижней палате парламента.

По его словам, инцидент произошел в Гуанчжоу, в Китай уже выехали американские врачи. Также Госдепартамент обратился к китайской стороне за помощью в установлении причин произошедшего.

Пекин заверил американскую сторону, что обеспечит безопасность дипломатов в соответствии с Венской конвенцией, добавил Помпео.

Кроме того, в середине следующей недели госсекретерю представят отчет о произошедшем с американскими дипломатами на Кубе.

Инцидент в Китае

Ранее один из американских дипломатов в Китае сообщил, что в последнее время испытывает "едва ощутимые и неясные, но при этом аномальные звуковые ощущения и давление".

Отмечается, что правительство США "серьезно восприняло сообщение" и проинформировало всех сотрудников, находящихся в Китае.

"Атаки" в Гаване

В прошлом году госдепартамент заявил, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Кубу обвинили в том, что дипломаты подверглись скрытым "ультразвуковым атакам" при помощи каких-то новых форм оружия.

В сентябре госдеп опубликовал предупреждение, в котором перечислил симптомы у пострадавших: потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Гавана заявила об отсутствии доказательств воздействий такого рода на американских дипломатов и полностью отвергла какую-либо причастность к инцидентам.