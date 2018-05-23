США связали ситуацию с дипломатом в Китае и "акустические атаки" на Кубе

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Симптомы у пострадавшего в Китае американского дипломата очень схожи с тем, что наблюдались у сотрудников посольства на Кубе, заявил госсекретать США Майк Помпео на слушаниях в нижней палате парламента.
Пекин заверил американскую сторону, что обеспечит безопасность дипломатов в соответствии с Венской конвенцией, добавил Помпео.
Кроме того, в середине следующей недели госсекретерю представят отчет о произошедшем с американскими дипломатами на Кубе.
Инцидент в Китае
Ранее один из американских дипломатов в Китае сообщил, что в последнее время испытывает "едва ощутимые и неясные, но при этом аномальные звуковые ощущения и давление".
Отмечается, что правительство США "серьезно восприняло сообщение" и проинформировало всех сотрудников, находящихся в Китае.
"Атаки" в Гаване
В сентябре госдеп опубликовал предупреждение, в котором перечислил симптомы у пострадавших: потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.
Гавана заявила об отсутствии доказательств воздействий такого рода на американских дипломатов и полностью отвергла какую-либо причастность к инцидентам.