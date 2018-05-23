В Дрездене около 8,7 тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Около 8,7 тысячи человек были эвакуированы в немецком Дрездене после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны недалеко от центра города, сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию.

Как пишет газета, 250-килограммовая британская бомба была обнаружена во вторник во время строительных работ. Бомба была приподнята и смещена экскаватором, что в дальнейшем привело к затруднениям при попытке ее обезвредить.

Недалеко от бомбы находятся дом престарелых, клиника, училище, детский сад и другие учреждения. Территория на расстоянии 400 метров от стройплощадки, где обнаружили бомбу, оцеплена, люди эвакуированы. Близлежащие улицы перекрыты.

После завершения эвакуации начались работы по обезвреживанию бомбы, которые пришлось прервать из-за высокого риска взрыва.

"Обезвреживание бомбы пришлось приостановить. Механический детонатор незащищен. По мнению наших экспертов, риск детонации выше, чем ожидалось. Дальнейшие действия обсуждаются", — заявила полиция.

Бомбу будут обезвреживать с помощью робота дистанционного управления, сообщила полиция таблоиду. Сколько продлятся работы по обезвреживанию, неизвестно. Полиция земли Саксония сообщила в Twitter, что началось возведение защитных ограждений.

Из-за принятых мер безопасности на улицах Дрездена сформировались автомобильные пробки. Работа аэропорта Дрездена парализована, взлет и посадка самолетов запрещены.