Помпео пообещал равнозначный ответ на высылку дипломата из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. США ответят равнозначно на объявление своего поверенного в делах в Венесуэле персоной нон грата, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в нижней палате парламента.

Ранее Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Тот должен покинуть страну в течение 48 часов. Кроме того, представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что речь также идет о заместителе главы миссии Брайане Наранджоу.

"Мы действительно этим утром получили официальное уведомление об объявлении персоной нон грата нашего временного поверенного в делах. Мы ответим соответствующе, безусловно, равнозначно <…> Мы знаем, что есть второй американский дипломат, которого тоже объявят персоной нон грата", — сказал Помпео.