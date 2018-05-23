Меркель намерена обсудить задержание Вышинского с Порошенко

БЕРЛИН, 23 мая — РИА Новости. Намерение Ангелы Меркель обсудить с Петром Порошенко ситуацию вокруг задержания в Киеве журналиста Кирилла Вышинского остается в силе. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

Канцлер Германии на прошлой неделе пообещала поговорить с украинским президентом. Об этом ее попросили, когда она находилась с визитом в Сочи.

Зайберт отказался сообщить журналистам, обсуждали ли лидеры Германии и Украины задержание Вышинского во время телефонного разговора 21 мая.

"После беседы с президентом Петром Порошенко мы выпустили короткое сообщение для прессы. Помимо этого, мне нечего сообщить из доверительной части разговора", — уточнил политик.

Задержание и обыски

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая, а ночью этапировали в Херсон.

Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.

Защита уже обжаловала это решение.

Состояние журналиста и перспективы

Жена Вышинского сообщала, что журналист не может обходиться без некоторых лекарств.

В начале недели адвокат рассказал, что подзащитный не жалуется на самочувствие и считает условия содержания в СИЗО нормальными.

Его дважды навещали в заключении украинские правозащитники, российских пока не пускают.

Обе стороны не исключают возможность обмена Вышинского на украинца Олега Сенцова, осужденного в России на двадцать лет за попытку организации теракта в Крыму.

Реакция в России и мире

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры.

Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.