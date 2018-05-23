В Еврокомиссии хотят сделать пластик более утилизируемым

БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз не намерен отказываться от использования пластика, однако Еврокомиссия (ЕК) ставит целью сделать пластик более утилизируемым, говорится в Twitter вице-президента ЕК Юрки Катайнена.

Ранее Еврокомиссия представила стратегию по пластику. Цель ЕК — сократить использование пластика, в том числе снизить загрязнение им морей и океанов, поскольку это серьезная проблема, и не только для рыбы и морской жизни, но и для людей.

"Мы не хотим отказываться от пластика", — написал Катайнен.

Он отметил, что в настоящее время значительная часть пластиковой упаковки используется лишь один раз. "Это означает потери вплоть до 105 миллиардов евро в год. Мы просто не можем себе этого позволить", — написал представитель ЕК.

Еврокомиссия стремится сократить единичное использование пластика, свидетельствует сообщение.