Лидеры "большой семерки" и ЕС отказались признать итоги выборов в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Лидеры "большой семерки" и ЕС заявили в совместном коммюнике, что не признают результаты выборов в Венесуэле.

Президентские выборы состоялись в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета (НИС), действующий глава государства Николас Мадуро победил на них, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019–2025 годах. Ряд стран и международных организаций заявили, что считают эти выборы не соответствующими демократическим стандартам и не признают их итоги.

"Мы, лидеры "большой семерки" — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии, США — и Европейского Союза, едины в своем неприятии избирательного процесса, который привел к президентским выборам в Венесуэле 20 мая 2018 года. Не соответствуя принятым международным стандартам и не обеспечивая основных гарантий инклюзивного, справедливого и демократического процесса, эти выборы и их результаты лишены легитимности и доверия", — говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Евросовета.

"Поэтому мы осуждаем президентские выборы в Венесуэле и их результаты, поскольку они не отражают демократическую волю граждан", — отмечено в документе.

В заявлении также содержится призыв к властям Венесуэлы "запланировать свободные и справедливые выборы", "восстановить власть Национального собрания и обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций".