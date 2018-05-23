США стремятся к работе с большим числом партнеров по Ирану, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. США стремятся к работе с как можно большим числом партнеров и союзников для противодействия Ирану, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы стремимся работать с как можно большим числом партнеров, друзей и союзников для достижения общей цели остановки угроз, исходящих от Ирана, как ядерных, так и неядерных", — сказал дипломат, выступая перед конгрессменами в комитете по международным делам Палаты представителей.

Помпео вновь повторил, что США будут оказывать финансовое давление на Иран и координировать данные усилия с Пентагоном. При этом он отметил, что в случае, если страна изменит свое поведение, имеются перспективы достижения новой сделки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 условий, при которых США готовы заключить с Ираном новое соглашение. Госсекретарь сообщил, что США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление" на Тегеран, чтобы тот отказался от ядерной и ракетной программы, прекратил "поддержку терроризма" в регионе и вывел свои силы из Сирии.