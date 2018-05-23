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В мире

Экс-премьер Македонии получил два года заключения за покупку Mercedes-Benz

16:3723.05.2018
(обновлено: 16:50 23.05.2018)
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© AP Photo / Matthias SchraderЛоготип Mercedes-Benz. Архивное фотоЛоготип Mercedes-Benz. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader

БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Суд в Скопье признал в среду экс-премьера Македонии Николу Груевского виновным в злоупотреблении служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро и приговорил его к двум годам тюремного заключения, сообщил новостной портал МКД.

Вид на город Охрид в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Из-за предполагаемых нарушений при приобретении автомобиля Mercedes-Benz S600, который в 2012 году обошелся государственному бюджету почти в 573 тысячи евро, на бывшего главу кабинета министров страны Николу Груевского и бывшего министра внутренних дел Гордану Янкулоскую было заведено дело о злоупотреблении служебным положением. На скамье подсудимых также оказался помощник главы МВД Джоко Поповски, который получил шесть лет тюрьмы за злоупотребление служебным положением.

Обвинение утверждало, что спецавтомобиль покупался через МВД страны по желанию и для удовлетворения личных запросов экс-премьера, а госзакупка была оформлена таким образом, что ее исход был известен заранее.

"Бесспорно, что приобретен автомобиль марки Mercedes-Benz и что обвиняемые знали, что речь идет об исключительно дорогостоящем автомобиле. Груевский потребовал, а Янкулоска совершила служебное действие, которое не смела совершать, и подстрекнула Поповски совершить злоупотребление служебным положением", — цитирует портал судью Добрилу Кацарски.

Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Помимо тюремного заключения сроком в два года для одного и шесть с половиной лет для другого, судья постановила, что виновные должны возместить государству материальный ущерб.

Груевский и Поповски отсутствовали на заседании, а процесс в отношении Янкулоской был ранее выделен в отдельное разбирательство, так как обвиняемая беременна. Ранее адвокаты Груевского настаивали, что по данному делу прошел срок давности.

В феврале правительство Македонии приняло решение продать на аукционе бронированный Mercedes-Benz S600. Автомобиль был выставлен на продажу через специализированный портал по стартовой цене в 14 миллионов 372 тысячи 208 денари, что эквивалентно 230 тысячам евро.

Общественность узнала о существовании спецавто весной 2015 года, когда македонская оппозиция опубликовала записи прослушанных разговоров высокопоставленных государственных чиновников, в том числе Груевского и Янкуловской, которые обсуждали приобретение Mercedes, и чтобы информация об этом не попала в СМИ.

Наручники на решетке. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Скандальности истории добавил тот факт, что Mercedes-Benz S600 с подобными техническими характеристиками и дополнительными опциями, в том числе массажными креслами и встроенными в подголовники видеоэкранами, не использует ни один из лидеров Юго-Восточной Европы. В том числе и из гораздо более экономически развитых государств, чем Македония, где примерно пятая часть населения живет за чертой бедности, а средняя зарплата после вычета налогов составляет около 360 евро.

Из бывшей правящей, а сейчас оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ в ответ на критику заявляли, что Mercedes-Benz был приобретен в служебных целях и использовался для транспорта особо важных лиц, посещавших в то время Македонию с официальными визитами, — президентов Сербии, Словении, Хорватии, генсека НАТО, премьера Турции и других.

Никола Груевский возглавлял правительство Македонии с 2006 по 2016 год.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Виктор Чирков
Объективно говоря большая часть стоимости этой машины "в броне", массажные кресла и какие-либо еще опции столько не стоят. В "в броне", если это на самом деле было нужно, не факт что другие модели были бы принципиально дешевле.
17:11
23.05.2018
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