Экс-премьер Македонии получил два года заключения за покупку Mercedes-Benz

БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Суд в Скопье признал в среду экс-премьера Македонии Николу Груевского виновным в злоупотреблении служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро и приговорил его к двум годам тюремного заключения, сообщил новостной портал МКД.
Обвинение утверждало, что спецавтомобиль покупался через МВД страны по желанию и для удовлетворения личных запросов экс-премьера, а госзакупка была оформлена таким образом, что ее исход был известен заранее.
"Бесспорно, что приобретен автомобиль марки Mercedes-Benz и что обвиняемые знали, что речь идет об исключительно дорогостоящем автомобиле. Груевский потребовал, а Янкулоска совершила служебное действие, которое не смела совершать, и подстрекнула Поповски совершить злоупотребление служебным положением", — цитирует портал судью Добрилу Кацарски.
Груевский и Поповски отсутствовали на заседании, а процесс в отношении Янкулоской был ранее выделен в отдельное разбирательство, так как обвиняемая беременна. Ранее адвокаты Груевского настаивали, что по данному делу прошел срок давности.
В феврале правительство Македонии приняло решение продать на аукционе бронированный Mercedes-Benz S600. Автомобиль был выставлен на продажу через специализированный портал по стартовой цене в 14 миллионов 372 тысячи 208 денари, что эквивалентно 230 тысячам евро.
Общественность узнала о существовании спецавто весной 2015 года, когда македонская оппозиция опубликовала записи прослушанных разговоров высокопоставленных государственных чиновников, в том числе Груевского и Янкуловской, которые обсуждали приобретение Mercedes, и чтобы информация об этом не попала в СМИ.
Из бывшей правящей, а сейчас оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ в ответ на критику заявляли, что Mercedes-Benz был приобретен в служебных целях и использовался для транспорта особо важных лиц, посещавших в то время Македонию с официальными визитами, — президентов Сербии, Словении, Хорватии, генсека НАТО, премьера Турции и других.
Никола Груевский возглавлял правительство Македонии с 2006 по 2016 год.