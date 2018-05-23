Пашинян заявил о возможности проведения выборов осенью

ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что внеочередные парламентские выборы могли бы пройти осенью нынешнего года, однако, по его словам, эта дата должна быть согласована с другими политсилами.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера РПА Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна.

"Я уже говорил, что, на наш взгляд, внеочередные парламентские могли бы пройти осенью. Но это наше представление. Мы должны сопоставить его подходами других политических сил и найти общий знаменатель" — сказал Пашинян.

Ранее глава правительства заявлял, что внеочередные выборы должны пройти после внесения изменений в Избирательный кодекс.