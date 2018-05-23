Пашинян заявил о возможности проведения выборов осенью

ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что внеочередные парламентские выборы могли бы пройти осенью нынешнего года, однако, по его словам, эта дата должна быть согласована с другими политсилами.
"Я уже говорил, что, на наш взгляд, внеочередные парламентские могли бы пройти осенью. Но это наше представление. Мы должны сопоставить его подходами других политических сил и найти общий знаменатель" — сказал Пашинян.
Ранее глава правительства заявлял, что внеочередные выборы должны пройти после внесения изменений в Избирательный кодекс.