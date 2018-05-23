В Крыму оценили шансы Киева отделиться от полуострова каналом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фантастической затеей предложение украинских специалистов построить судоходный канал через Перекопский перешеек, соединяющий Крым и территорию Украины.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на специалиста компании "Укргидропроект", которая занимается разработкой строительства водоканалов, сообщили о существующих разработках по строительству судоходного Черноморско-Азовского канала через Перекопский перешеек, который позволит обеспечить судоходство между Черным и Азовским морями.

"Я предлагаю им для того, чтобы этот план Украина могла реализовать, снарядить специальную экспедицию на планету Марс, потому что там очень хорошо с каналами, говорят. Пусть переймут марсианскую практику по строительству каналов и вернутся к этому проекту. Мое предложение по фантастичности сравнимо с тем предложением, которое высказывают желающие строить этот канал", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, в основе подобных планов ничего кроме фантастики и ненависти к Крыму нет. "Серьезно к ним относиться не стоит", — добавил Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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