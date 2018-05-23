Британия выделила пять миллионов фунтов на борьбу со вспышкой Эболы в Конго

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский министр по международному развитию Пенни Мордонт объявила о выделении ведомством Всемирной организации здравоохранения 5 миллионов фунтов стерлингов на борьбу со вспышкой вируса Эболы в Демократической Республике Конго.

Ранее в среду заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Питер Саламе объявил, что заразившихся вирусом в Демократической Республике Конго стало уже 58 человек.

"Деньги будут доступны сразу же и пойдут на поддержку различных видов деятельности Всемирной организации здравоохранения, в том числе: наблюдение, ведение отдельных случаев, лаборатории, координация, логистика и подготовка к возможным вспышкам в соседних районах", — говорится в заявлении Мордонт, текст которого был передан в РИА Новости.

Она подчеркнула, что Великобритания активно и разными способами поддерживает различные организации и механизмы, задействованные в борьбе с распространением заболевания, а также его профилактикой в регионе.