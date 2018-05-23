Мэр Риги заявил, что не расторгнет договор между столицами Латвии и России

РИГА, 23 мая — РИА Новости. Глава коалиции в Рижской думе, мэр латвийской столицы Нил Ушаков заявил, что не намерен выполнять требование ряда оппозиционных депутатов расторгнуть договор о сотрудничестве между правительствами Риги и Москвы.

По его словам, ранее оппозиционные депутаты Рижской думы Юта Стрике и Вилнис Кирсис потребовали у коалиции, чтобы та расторгла договор о сотрудничестве между столицами Латвии и РФ.

"В Рижской думе у таких, как Стрике, и остальных началась предвыборная кампания в Сейм. И в ближайшие месяцы мы увидим самые дивные инициативы. Если же говорить о договоре с правительством Москвы – этому договору 17 лет. Он помогает, несмотря на все трудности и сложности, сохранять культурные и гуманитарные связи, причем не только с правительством Москвы, но и с самими москвичами. Договор мы будем беречь и защищать от политических истеричек", — написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Также мэр перечислил другие города Европы, у которых заключен аналогичный договор со столицей России. В их числе Брюссель, Вена, Будапешт, Берлин, Афины, Мадрид, Рим, Лондон, Париж, а также столицы еще двух балтийских стран — Вильнюс и Таллин.

Выборы в Сейм пройдут в Латвии в октябре.