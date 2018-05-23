В ДНР заявили о ликвидации украинских диверсантов

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики республики Эдуард Басурин заявил об уничтожении два дня назад группы украинских диверсантов, которая планировала теракты на территории ДНР.

Ранее в оперативном командовании и представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в районе города Горловка. Кроме того, в ведомствах заявляли об успешном отражении нескольких атак украинских силовиков на позиции сил ДНР в этом районе.

"Благодаря профессиональным действиям военнослужащих вооруженных сил ДНР группу террористов во время отвлекающих боев под Горловкой два дня назад удалось выявить и уничтожить… По имеющимся у нас данным, террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей", — рассказал Басурин.

Он добавил, что украинские силовики ведут подготовку очередной диверсионной группы с целью совершения терактов на территории ДНР, и пообещал, что данное подразделение также будет уничтожено.

Басурин при этом заявил о снижении активности украинских силовиков в районе Горловки. "После получения сокрушительного отпора на горловском направлении с нашей стороны в ответ на истребление мирного населения отмечается резкое снижение активности силовиков", — заявил Басурин.