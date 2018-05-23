В Китае американский дипломат сообщил об "аномальных" звуковых ощущениях

ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Правительство США изучает заявление одного из американских дипломатов, который сообщил о том, что в последнее время испытывает "аномальные" слуховые ощущения и давление, в связи с этим посольство США выпустило предупреждение о возможной угрозе здоровью.

"Сотрудник правительства США, находящийся в Китае, недавно сообщил о едва ощутимых и неясных, но при этом аномальных звуковых ощущениях и давлении", — сообщили в посольстве. В заявлении не уточняется, где именно зафиксирован инцидент, но для связи указываются контакты генерального консульства США в южном китайском городе Гуанчжоу.

Отмечается, что "правительство США серьезно воспринимает это сообщение и уже проинформировало о данном случае своих сотрудников, находящихся в КНР".

"В настоящий момент мы не знаем, что стало причиной симптомов, о которых нам сообщили. Мы также не осведомлены о других подобных случаях в Китае, ни в дипломатическом сообществе, ни вне его", — говорится в заявлении.

Посольство США призывает своих граждан обращаться за медицинской консультацией в случае выявления каких-либо симптомов или проблем со здоровьем, которые появились после или во время нахождения в КНР. Если же человек во время нахождения в КНР ощущает что-то вроде звукового удара или необычные сенсорные ощущения, которые сопровождаются пронзительным или странным звуком, рекомендуется не пытаться обнаружить источник звука, а удалится от него как можно дальше.

В прошлом году госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.