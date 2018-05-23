КНДР не будет разоружаться в одностороннем порядке, считают эксперты

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Северная Корея, скорее всего, не станет проводить денуклеаризацию в одностороннем порядке, ее понимание этого процесса будет увязано с заверениями со стороны США в отказе от размещения ядерного оружия на Корейском полуострове, считают исследователи международной консалтинговой компании IHS Markit.

Северная Корея объявила ранее, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.

"Северная Корея почти наверняка не пожелает проводить денуклеаризацию в одностороннем порядке. Ее понимание этого процесса, скорее всего, будет увязано с заверениями со стороны США в отказе от возврата ядерных вооружений на Корейский полуостров и заключением соглашений по другим спорным вопросам. Главными целями КНДР остаются смягчение санкций, признание Северной Кореи ядерным государством и гарантии безопасности, включая мирный договор", — говорится в полученном РИА Новости комментарии региональных экспертов IHS Markit Элисон Эванс и Карла Дьюи.

Исследователи считают, что демонтаж полигона и мораторий на испытание баллистических ракет призваны стать демонстративным подтверждением доброй воли КНДР к началу переговоров с США. Об этих шагах было объявлено 20 апреля, с тех пор пуски ракет и ядерные испытания не производились.

"Тем не менее, внешняя аудитория должна понимать, что КНДР дала сигнал тому, что удовлетворена своими оружейными разработками и, возможно, что полигон в Пхунгери достиг предельного срока полезного использования в качестве исследовательского центра. Кроме того, формулировка нынешнего предложения КНДР о сотрудничестве не ограничивает от дальнейших закулисных разработок в ядерной области или развития ракетных программ. Таким образом, разрушение полигона (возможно, только частичное) не приведет к откату назад в возможностях, а расценивается как жест перед переговорами", — отмечают эксперты.

Северокорейские власти заявляли, что планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.