Москва предупредила НАТО об опасности эскалации у границ с Россией

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва предупреждает НАТО об опасности эскалации военной напряженности у границ с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, военно-политическая ситуация в Европе деградирует на фоне неослабевающих усилий НАТО по укреплению своего военного потенциала на "восточном фланге", что наиболее рельефно это отражается в милитаризации балтийского пространства.

"Призываем руководство Североатлантического альянса помнить о том, что дальнейшая эскалация военной напряженности вблизи границ с Россией будет только усиливать риски для национальной безопасности всех без исключения государств балтийского региона", — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что за короткое время некогда спокойный в военном отношении регион превратился в прифронтовую зону, где местному населению внушают страх перед надуманной угрозой со стороны Москвы.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.