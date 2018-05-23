Рейтинг Порошенко на Украине опустился до рекордного минимума за пять лет

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рейтинг президента Украины Петра Порошенко опустился до рекордно низкой отметки с сентября 2013 года, к нему негативно относятся 79% опрошенных, говорится на сайте социологической группы "Рейтинг".
Согласно приведенной на сайте организации таблицы, к Порошенко "негативно" относятся 79% опрошенных в марте респондентов, что является рекордным показателем за все время проведения аналогичного опроса с сентября 2013 года. Наименьший процент негативных отзывов о президенте был зафиксирован в апреле 2014 года — 30%. При этом процент опрошенных, относящийся к Порошенко "позитивно", составил в марте 13%, что является самым низким показателем за все время.
К лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко позитивно относятся 21% опрошенных украинцев, негативно — 68%.
Самым популярным политиком Украины, согласно опросу, стал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. К нему "очень положительно" относятся 7% опрошенных, "скорее положительно" 21%, "скорее отрицательно" 23%, а "совсем отрицательно" — 29%.