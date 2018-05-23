Отставной британский военный пять месяцев жил в лесу и грабил французов

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Бывший британский военнослужащий полгода скрывался в лесу французского департамента Вьенна и грабил жителей небольшого городка, передает в среду телеканал BFMTV.

Впервые мужчину в возрасте около 50 лет задержали в апреле 2017 года. Его подозревали в совершении 40 ограблений. Тогда экс-военный буквально "растворился в природе", и суд выносил решение о 15 месяцах тюремного заключения уже заочно. Также был выдан европейский ордер на его арест.

Затем кражи возобновились. Местные жители начали розыски вора. Его палатка, хорошо замаскированная, стояла в лесу. По словам местных жандармов, мужчина использовал свои навыки из военной жизни, чтобы устроить жилище в лесу и прятаться в нем. Внутри палатки нашли телевизор, газовые баллоны, кухонную утварь, новые ноутбуки, украшения — более 200 единиц.

Мэр городка Сюрен — Клоди Мемен — рассказала, что пожилые люди и дети боялись грабителя.

"Одна пара была ограблена восемь раз. Им даже пришлось установить решетку на кухне — каждый раз (грабитель) появлялся, стоило им заполнить холодильник", — поделилась мэр.

Сейчас вор находится в тюрьме: ему предстоит отбыть ранeе назначенный срок и дождаться суда по последним ограблениям.