Палестина присоединилась к Конвенции по химическому оружию

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Палестина представила документ о присоединении к Конвенции по химическому оружию (КХО), конвенция вступит в силу для Палестины с 16 июня 2018 года, говорится в заявлении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Государство Палестина 17 мая 2018 года представило документ о присоединении к Конвенции по химическому оружию вместе с генеральным секретарем ООН, доверенным лицом конвенции. Конвенция вступит в силу для Государства Палестина с 16 июня 2018 года", — говорится в пресс-релизе ОЗХО.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что палестинская администрация собирается подать документы о присоединении к 22 международным конвенциям и договорам в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Речь шла, в том числе, о таких договорах, как Конвенция по химическому оружию, Женевский протокол, Конвенция о запрещении применения биологического оружия, Конвенция о физической защите ядерного материала.