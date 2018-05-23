Джонсон заявил, что хочет иметь служебный самолет

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что был бы не прочь иметь в своем распоряжении самолет для рабочих поездок, и дал понять, какого цвета этот самолет быть не должен.
"Я могу так сказать о Voyager: это отличный самолет, но его очень трудно заполучить. Он, кажется, не бывает свободным. Не знаю, кто на нем летает, но он никогда не бывает свободен. И вообще, почему он обязательно должен быть серым?", — заявил Джонсон журналистам.
Другие служебные самолеты, которые может использовать МИД Великобритании, по словам Джонсона, хороши, но им уже под 40 лет. На одном из этих самолетов он в прошлом году летал в Москву.
Отвечая на вопрос, хотел бы он иметь в своем распоряжении новый самолет, глава МИД ответил, что был бы совсем не против.
Во время последнего турне по странам Латинской Америки Джонсон летал обычными рейсами, причем в Перу он летел с пятичасовой пересадкой в Испании.
"Мы, ребята из Форин-офиса, выносливы. Нас не пугают пересадки, мы ночуем в самолетах", — заверил он.