Джонсон заявил, что хочет иметь служебный самолет

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что был бы не прочь иметь в своем распоряжении самолет для рабочих поездок, и дал понять, какого цвета этот самолет быть не должен.

В настоящее время члены кабинета министров и члены королевской семьи для официальных поездок могут пользоваться самолетом Королевских ВВС Voyager, который в 2016 году был модернизирован по инициативе тогдашнего премьера Дэвида Кэмерона. Ремонт и переоснащение обошлись в 10 миллионов фунтов стерлингов, однако сам Кэмерон на нем успел слетать только один раз. После того как Voyager перешел к следующему премьеру Терезе Мэй, он получил прозвище Thereasy Jet.

"Я могу так сказать о Voyager: это отличный самолет, но его очень трудно заполучить. Он, кажется, не бывает свободным. Не знаю, кто на нем летает, но он никогда не бывает свободен. И вообще, почему он обязательно должен быть серым?", — заявил Джонсон журналистам.

Другие служебные самолеты, которые может использовать МИД Великобритании, по словам Джонсона, хороши, но им уже под 40 лет. На одном из этих самолетов он в прошлом году летал в Москву.

Отвечая на вопрос, хотел бы он иметь в своем распоряжении новый самолет, глава МИД ответил, что был бы совсем не против.

"Налогоплательщики не захотят, чтобы у нас был роскошный новый самолет, но я считаю поразительным, что у нас нет доступа к самолетам. Так что если есть способ не очень задорого получить самолет, то да, думаю, нам, наверное, что-то нужно", — сказал он.

Во время последнего турне по странам Латинской Америки Джонсон летал обычными рейсами, причем в Перу он летел с пятичасовой пересадкой в Испании.

"Мы, ребята из Форин-офиса, выносливы. Нас не пугают пересадки, мы ночуем в самолетах", — заверил он.