Захарова рассказала, как выход Украины из СНГ повлияет на жителей страны

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Выход Украины из СНГ негативно отразится на простых украинцах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Печально, что от этих очевидно политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины, которым выход из содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели — интеграции с ЕС. Этому СНГ никак, никаким образом, не мешало украинской стороне активно этим заниматься. Наоборот, на наш взгляд, ресурсы, регионального сотрудничества в рамках организации только усиливали или могли усилить внутренний потенциал страны, укрепили бы её экономику, помогли бы в борьбе с коррупцией, однако это обстоятельство нынешние украинские власти, судя по всему, во внимание не принимают, руководствуются геополитическим замыслом стратегов украинских событий — полностью разорвать связи Украины с Россией и СНГ", — сказала дипломат на брифинге в среду.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.