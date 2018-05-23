В МИД рассказали о росте дискриминации россиян за рубежом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Проживающие за рубежом россияне все чаще сталкиваются с бытовой дискриминацией и оскорблениями, заявил директор департамента по работе с соотечественниками МИД РФ Олег Мальгинов.

По его словам, самые большие проблемы у соотечественников в странах Прибалтики, а также в Польше, где уничтожаются памятники и места захоронений советских солдат.

"Буквально три дня назад поступила информация о запрете георгиевской ленточки в Литве… Все это (ленточка — ред.) приравнивается к символам коммунизма… Это тенденция на приравнивание истории нашей страны, существовавшего социалистического строя и фашистского режима. Мы понимаем, какие будут у этого последствия. И это все сказывается на наших соотечественниках, проживающих не только на территории стран бывшего Советского Союза, Восточной Европы, но вообще за рубежом", — сказал Малыгин в рамках круглого стола в Совете Федерации.

Мальгинов отметил, что соотечественники "все чаще сталкиваются с бытовой дискриминацией и оскорблениями" за рубежом, в том числе в Европе. "В странах Скандинавии, например, могут ограничить продвижение по службе", — отметил дипломат.

По его словам, необходимо активно привлекать адвокатов для защиты прав соотечественников за рубежом.

Мальгинов коснулся в ходе выступления темы сбора 115 подписей депутатом Европарламента за сохранение образования на русском языке в Латвии. "115 — не так много, но и не так мало, но это все равно позитивное движение", — заявил он.

На прошлой неделе поправка к кодексу об административных правонарушениях, которая предусматривает запрет распространения и демонстрации на массовых мероприятиях георгиевских ленточек и штраф за его нарушение в размере от 150 до 300 евро, поступила на рассмотрение в парламент Литвы.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.