Американские условия для Ирана неприемлемы, заявили в МИД России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Условия, которые администрация США выдвигает Ирану, заведомо неприемлемы для Тегерана, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Вызывает обеспокоенность, что в Вашингтоне как снежный ком набирает обороты антииранская кампания. Похоже, что США окончательно предпочли политику ультиматумов и угроз в отношении Ирана. Это не соответствует духу СВПД по иранской ядерной программе и выходит за рамки нормальных межгосударственных отношений", — заявила она.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.