Американские условия для Ирана неприемлемы, заявили в МИД России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Условия, которые администрация США выдвигает Ирану, заведомо неприемлемы для Тегерана, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 условий, при которых США готовы заключить с Ираном новое соглашение. Госсекретарь сообщил, что США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление" на Тегеран, чтобы тот отказался от ядерной и ракетной программы, прекратил "поддержку терроризма" в регионе и вывел свои силы из Сирии.

"Вызывает обеспокоенность, что в Вашингтоне как снежный ком набирает обороты антииранская кампания. Похоже, что США окончательно предпочли политику ультиматумов и угроз в отношении Ирана. Это не соответствует духу СВПД по иранской ядерной программе и выходит за рамки нормальных межгосударственных отношений", — заявила она.

"Мало того, что американская администрация в нарушение международных норм вышла из данной договоренности, так теперь еще и выдвигает априори неприемлемые для Тегерана условия", — сообщила Захарова.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.