Израильские военные уничтожили туннель палестинских боевиков в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Израильские военные минувшей ночью уничтожили очередной "атакующий" туннель палестинских боевиков в секторе Газа, сообщил министр обороны Авигдор Либерман.

Он конкретизировал одну из главных целей бомбардировки, которую израильские военные назвали ответом на вчерашнее вторжение группы палестинцев, спаливших на границе армейских пост.

"Минувшей ночью армия уничтожила очередной подземный атакующий туннель (правящей в секторе Газа — ред.) террористической организации ХАМАС. Все попытки прорыва забора безопасности, атак с воздуха и из-под земли, разобьются о "железную стену" и несокрушимую мощь армии", — цитирует Либермана его пресс-служба.

По подсчетам армейской пресс-службы, это уже десятый подземный ход, который найден и уничтожен на границах сектора Газа за последние месяцы.

Помимо туннеля, предназначавшегося для тайной заброски диверсантов в Израиль, авиация атаковала два "военно-морские цели" ХАМАС. Палестинцы говорят, что речь идет о двух катерах, стоявших в главной морской гавани города Газы.

"ХАМАС следует смириться с тем, что его агрессивный военный проект обречен на провал. Пусть лучше использует все эти средства на улучшение жизни людей в Газе", — сказал Либерман.