Россия поддержала итоги выборов в Венесуэле

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Решение ряда стран не признавать итоги выборов в Венесуэле контрпродуктивно и ведет в тупик, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Публичные и официальные заявления ряда стран с оценками некой демократичности избирательного процесса в Венесуэле, с непризнанием прошедшего голосования, принимаемые и предпринимаемые ими шаги и действия по сворачиванию дипломатических контактов являются по меньшей мере контрпродуктивными и просто ведут в тупик", — заявила она.

Президентские выборы состоялись в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета (НИС), действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.

Ряд стран и международных организаций заявили, что считают их не соответствующими демократическим стандартам и не признают их итоги.