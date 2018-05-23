Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в среду о гибели военного на боевом посту на границе с Азербайджаном.

"Двадцать второго мая, примерно в 13.30 (12.30 мск) на боевом посту оборонительного участка одной из воинских частей, дислоцированных на юго-западном направлении (нахичеванский участок границы с Азербайджаном), обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Мартина Хачатряна 1998 года рождения, со смертельным огнестрельным ранением брюшной полости", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

По данным пресс-службы, погибший был призван в армию в 2017 году гюмрийским военкоматом. "Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие", — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военного на нахичеванском участке госграницы с Арменией "при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника". В Баку связали инцидент с посещением линии противостояния министрами обороны и иностранных дел Армении. Ереван в свою очередь предупредил Баку, что активизация инженерных работ на армяно-азербайджанской границе приводит к перестрелкам, и, как следствие, жертвам.