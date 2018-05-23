В Донбассе возобновили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции в Донбассе, нарушенное в результате обстрела на прошлой неделе, восстановлено, сообщили в среду в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На прошлой неделе представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что из-за обстрела вновь обесточена и остановлена Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

"В 16.40 22 мая электроснабжение восстановлено, запуск станции запланирован на 23 мая", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.