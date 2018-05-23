ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Британские власти не требовали у российского бизнесмена Романа Абрамовича объяснить происхождение капитала при сборе документов на продление инвестиционной визы, сообщил РИА Новости источник в окружении бизнесмена.

"Не было никаких вопросов объяснить прохождение капитала. Никаких дополнительных требований. Обычный процесс продления, просто длиннее чем обычно", — сказал собеседник агентства.

Ранее на этой неделе британская газета Guardian сообщила, что британские власти могут потребовать от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну. По данным издания, такое требование содержится в новых правилах получения британской визы.