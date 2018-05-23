Силовики 11 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (294)

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 29 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 11 раз", — сказал представитель ведомства журналистам.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 328 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.