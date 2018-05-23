Глава МИД Франции заявил о необходимости честного диалога с Россией

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. У Франции много разногласий с Россией, но есть и интересы, надо вести с Москвой честный и требовательный диалог, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.
"Надо вести честный, но требовательный диалог с Россией. Но у нас также есть интересы. Россия — большая страна, Россия может быть партнёром, надо идти к диалогу, мы можем иметь по ряду вопросов общую позицию, не скрывая при этом ключевые разногласия", — добавил он.
Вместе с тем Ле Дриан ушёл от ответа на вопрос, приедет ли Макрон на чемпионат мира по футболу в Россию.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.