Глава МИД Франции заявил о необходимости честного диалога с Россией

ПАРИЖ, 23 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. У Франции много разногласий с Россией, но есть и интересы, надо вести с Москвой честный и требовательный диалог, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

"У нас с Россией большое количество разногласий. Я думаю, что о них президент (Франции Эммануэль) Макрон и президент (РФ Владимир) Путин поговорят завтра и послезавтра", — сказал министр в преддверии визита лидера Франции в Санкт-Петербург.

"Надо вести честный, но требовательный диалог с Россией. Но у нас также есть интересы. Россия — большая страна, Россия может быть партнёром, надо идти к диалогу, мы можем иметь по ряду вопросов общую позицию, не скрывая при этом ключевые разногласия", — добавил он.

Вместе с тем Ле Дриан ушёл от ответа на вопрос, приедет ли Макрон на чемпионат мира по футболу в Россию.

"Я не знаю, каково расписание Эммануэля Макрона, несмотря на то, что я знаю, что он очень любит футбол", — сказал глава МИД Франции.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.