Президенту Греции сделали операцию на сердце

АФИНЫ, 23 мая — РИА Новости. Президент Греции Прокопис Павлопулос во вторник прошёл кардиологическое обследование, в ходе которого врачи решили установить стент, сообщила пресс-служба президента.

Ежегодное кардиологическое обследование президент проходил в кардиохирургическом центре Онассиса.

"Во время обследования было решено установить один стент, процесс прошёл успешно",- говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Президент в среду будет в обычном режиме выполнять свою программу, сообщила пресс-служба.

Операция стентирования коронарных сосудов сердца заключается в расширении их суженных и закупоренных участков путем установки специальных расширителей, стентов.