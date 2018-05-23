При обстреле КПП "Станица Луганская" повредили центр выдачи денежной помощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (293)

ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских силовиков района пункта пропуска "Станица Луганская" поврежден пункт выдачи денежной помощи жителям подконтрольной Киеву территории, находящийся на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее власти ЛНР и ДНР заявили о создании гуманитарной программы для жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. Она предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи и денежные выплаты. В феврале 2018 года в рамках программы в ЛНР начаты выплаты отдельным категориям граждан.

"В результате обстрела получило повреждение здание мобильного центра Государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Почта Луганской Народной Республики", находящееся в районе пункта пропуска "Станица Луганская", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что рядом со зданием мобильного центра находится пункт обогрева Международного Комитета Красного Креста, в котором круглосуточно находится персонал.

"Тем самым ВС Украины не только в очередной раз пытаются сорвать выполнение минских соглашений, обстреляв участок разведения №1, но и ставят под угрозу безопасность представителей международных организаций", — говорится в сообщении.

Представительство ЛНР в СЦКК призывало Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ дать соответствующую оценку нарушениям со стороны официального Киева минских соглашений, и подтвердить, что представители международных организаций подверглись опасности.