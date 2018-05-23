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В мире

МИД России: попытки США объявить Иран главной угрозой бесперспективны

Сюжет:
Выход США из ядерной сделки по Ирану (329)
07:3423.05.2018
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© Flickr / reibaiИран. Архивное фотоИран. Архивное фото
© Flickr / reibai

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Попытки США объявить Иран главной мировой угрозой на международных площадках бесперспективны, поскольку большинство членов мирового сообщества с этим не согласны, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Иран. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Во вторник российская делегация во главе с Феоктистовым провела в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке очередной раунд консультаций с американскими коллегами по вопросам борьбы с финансированием терроризма и вопросам сотрудничества на площадке международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По словам дипломата, в ходе консультаций российская сторона поинтересовалась, не означают ли последние заявления США в адрес Ирана смену их приоритетов в борьбе с терроризмом и не пытаются ли США развернуть дискуссию в ООН и ФАТФ на эту тему от борьбы с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"* в сторону "старых новых врагов". Иран официально причислен в США к "странам-спонсорам терроризма".

"Здесь у них шансов нет. Это (антииранский – ред.) политический заказ нынешней администрации (США — ред.), и американцы (в ООН и ФАТФ — ред.) вынуждены его отрабатывать. И в ходе сегодняшних консультаций они не сразу, но признали, что ИГ* и "Аль-Каида"* — это основная угроза", — сказал Феоктистов.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США не стремятся сменить режим в Иране, заявили в Госдепе
Он отметил, что Россия с пониманием относится к озабоченностям стран, которые говорят об угрозе других террористических группировок. "Мы это не оспариваем, мы говорим о приоритетах", — пояснил дипломат.

Феоктистов напомнил, что, к примеру, проиранская группировка "Хезболла" во многих странах считается политической партией, в частности Россия не признает ее террористической организацией. На недавних парламентских выборах в Ливане блок, в который входит "Хезболла", получил большинство мест в парламенте.

По словам дипломата, "Хезболла", а также Корпус стражей исламской революции Ирана и его элитное подразделение "Кудс" включены в "черные списки" в США, но на международных площадках "заклеймить их" у американцев не получится, так как "здесь поле для маневра сужено".

"Попытки навязать свой взгляд на приоритеты в сфере антитеррора таким, каким он представляется сегодня администрации (президента США Дональда) Трампа у американцев не пройдут. Потому что с ними большинство ответственных членов международного сообщества не согласны", — резюмировал представитель МИД РФ.

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AP Photo / Susan Walsh
Помпео заявил, что Иран может "легко выполнить" требования США
США с 1 июля на год становятся президентом ФАТФ – главной международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, к рекомендации которой прислушиваются другие международные и частные организации.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в понедельник изложил основные требования к Ирану по прекращению его ядерной и ракетной программ, а также по уменьшению его "злонамеренного влияния" в регионе, включая вывод войск из Сирии. Помпео отметил, что США ничего не имеют против народа Ирана, но выступают против "обогащения" его руководства. Госсекретарь пообещал, что США будут сдерживать "иранскую агрессию" и будут оказывать беспрецедентное финансовое давление на Тегеран.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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В мире
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Похоже, что США, которые сами являются главной мировой угрозой, решили в очередной раз убедить весь мир в необходимости превратить Иран в груду развалин. Какой-то политический бандитизм со стороны псевдоисключительных.
07:55
23.05.2018
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