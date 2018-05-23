НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Эксперты России и США обсудили вопросы борьбы с финансированием терроризма в ходе очередных консультаций в Нью-Йорке, сообщил журналистам заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.
Во вторник российская делегация во главе с Феоктистовым провела в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке очередной раунд консультаций с американскими коллегами по этим вопросам и по вопросам сотрудничества на площадке международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
По словам российского представителя, в первую очередь на встрече обсуждалась борьба с финансированием группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* и связанных с ними лиц и организаций.
"Это российский проект, который в течение последних лет осуществляется ФАТФ, трижды в год эта информация обновляется за счет соответствующего вклада государств. Американцы эту российскую инициативу поддержали… Они признают, что ИГ*, "Аль-Каида"* и связанные с ними лица и организации должны оставаться в фокусе внимания профильных международных площадок, в том числе в контексте противодействия финансированию терроризма", — сказал Феоктистов.
Спрут "Исламского государства"*
"Американцы, естественно, с этим согласны. Они понимают, что глобальная угроза ИГ* не исчезла, а, скорее, трансформировалась, что ИГ* расползается по всему миру, создавая так называемые "велаяты", которых за последние три года было создано около десяти", — рассказал Феоктистов.
По его словам, сейчас ячейки ИГ* действуют в Ливии, на Синае в Египте, в северном Афганистане, на Филиппинах, в Тунисе, Алжире, Йемене, Сомали, на границах Нигера, Мали и Буркина-Фасо.
По его словам, наибольшую угрозу для России представляет велаят "Хорасан", который ИГ* формирует в Афганистане.
"Это наибольшая опасность для нас, потому что северный Афганистан примыкает к Средней Азии, к нашим партнерам по СНГ и ОДКБ. Там существует угроза открытия второго фронта, после фронта (борьбы с ИГ*) на Ближнем Востоке", — сказал Феоктистов, отметив, что именно в Афганистан бежали "недобитые боевики из Сирии и Ирака".
"По нашим оценкам, "бюджет" ИГ* в прошлом году существенно сократился. Нельзя не отметить тут успешную операцию против террористов в Сирии при поддержке ВКС РФ, которая позволила перекрыть, пожалуй, важнейший канал финансирования ИГ* – торговлю углеводородами. В результате в 2017 году бюджет ИГ* сократился до 400 миллионов долларов, тогда как в 2014 году на пике силы и популярности ИГ* он составлял 1,8 миллиарда", — сообщил Феоктистов.
По его словам, в результате на 90% сократились и "зарплаты" боевиков, которые составляли от несколько сот до полутора тысячи долларов в зависимости от положения в группировке.
Возрождение "Аль-Каиды"*
"Соответственно, и ООН, и ФАТФ должны этим (вопросом) активно заниматься, надо выявлять источники и каналы финансирования "Аль-Каиды"*, — отметил эксперт.
Ранее в мае Феоктистов сообщал, что доходы этой террористической организации в 10-20 раз превышают доходы ИГ и составляют до 40 миллионов долларов в месяц.
Представитель МИД рассказал, что филиалы "Аль-Каиды"* действуют в Западной и Восточной Африке (группировка "Аш-Шабаб" численностью 3-6 тысяч человек), на Аравийском полуострове (до 4 тысяч боевиков), на Индийском субконтиненте и на Северном Кавказе. Именно региональные группировки стояли за терактами в Париже и в Санкт-Петербурге, напомнил он.
"Наши страны (РФ и США) продолжают оставаться в фокусе внимания международного террористического интернационала, а сам этот факт говорит о необходимости возобновления и продолжения наших контактов по антитеррору", — сказал Феоктистов.
По его словам, весьма актуальным становится вопрос отслеживания каналов поставок оружия террористам, так как в Сирии и Ираке они захватили много военных складов. Теперь это оружие боевики используют как против российских военных, так и против коалиции во главе с США.
Неполитическое сотрудничество
"Американцы эту информацию по ИГ* и "Аль-Каиде"* внимательно зафиксировали, не оспаривали ее, но и какой-то своей информации нам на этот счет не предоставили", — сказал он.
В целом, как сообщил Феоктистов, представители США пообещали поддерживать инициативы России по борьбе с финансированием терроризма в рамках усилий ФАТФ, куда они так же направили недавно обновленную информацию.
"Наше взаимодействие здесь продолжается и, надеюсь, будет продолжено в конструктивном ключе", — добавил он.
Вместе с тем Феоктистов констатировал, что с 2014 года политического диалога с США по вопросам борьбы с терроризмом нет.
*Террористические организации, запрещенные в России.