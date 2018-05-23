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В мире

Эксперты из РФ и США обсудили борьбу с финансированием ИГ* и "Аль-Каиды"*

07:3023.05.2018
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© AFP 2018 / Ahmad Al-RubayeСтена с флагом ИГ. Архивное фотоСтена с флагом ИГ. Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Эксперты России и США обсудили вопросы борьбы с финансированием терроризма в ходе очередных консультаций в Нью-Йорке, сообщил журналистам заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Во вторник российская делегация во главе с Феоктистовым провела в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке очередной раунд консультаций с американскими коллегами по этим вопросам и по вопросам сотрудничества на площадке международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

По словам российского представителя, в первую очередь на встрече обсуждалась борьба с финансированием группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* и связанных с ними лиц и организаций.

"Это российский проект, который в течение последних лет осуществляется ФАТФ, трижды в год эта информация обновляется за счет соответствующего вклада государств. Американцы эту российскую инициативу поддержали… Они признают, что ИГ*, "Аль-Каида"* и связанные с ними лица и организации должны оставаться в фокусе внимания профильных международных площадок, в том числе в контексте противодействия финансированию терроризма", — сказал Феоктистов.

Спрут "Исламского государства"*

Военнослужащие сирийской армии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Эксперт рассказал о значении освобождения окрестностей Дамаска от ИГ*
Говоря о российских оценках ситуации вокруг ИГ*, представитель МИД сообщил, что несмотря на военные поражения, потерю территории и единого органа управления эта группировка сохраняет свой потенциал: она все еще способна совершать теракты, вербовать сторонников, распространять экстремистскую идеологию.

"Американцы, естественно, с этим согласны. Они понимают, что глобальная угроза ИГ* не исчезла, а, скорее, трансформировалась, что ИГ* расползается по всему миру, создавая так называемые "велаяты", которых за последние три года было создано около десяти", — рассказал Феоктистов.

По его словам, сейчас ячейки ИГ* действуют в Ливии, на Синае в Египте, в северном Афганистане, на Филиппинах, в Тунисе, Алжире, Йемене, Сомали, на границах Нигера, Мали и Буркина-Фасо.

Зенитная самоходная установка Шилка армии САР в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Освобождение Дамаска от ИГ* может повлиять на переговоры, считает эксперт
"Этот спрут из одного центра расползается по миру, и непонятно, при какой ситуации он представляет большую опасность – когда он сконцентрирован на ограниченной по площади территории или когда вот так расползается", — сказал эксперт.

По его словам, наибольшую угрозу для России представляет велаят "Хорасан", который ИГ* формирует в Афганистане.

"Это наибольшая опасность для нас, потому что северный Афганистан примыкает к Средней Азии, к нашим партнерам по СНГ и ОДКБ. Там существует угроза открытия второго фронта, после фронта (борьбы с ИГ*) на Ближнем Востоке", — сказал Феоктистов, отметив, что именно в Афганистан бежали "недобитые боевики из Сирии и Ирака".

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В пригороде Дамаска ликвидировали последний оплот ИГ*
Представитель МИД рассказал, что после утраты контроля над крупными городами ИГ* переключилось с грабежей банков и вымогательства на торговлю оружием, наркотиками и людьми. По-прежнему важную статью доходов террористов представляют пожертвования из "известных стран".

"По нашим оценкам, "бюджет" ИГ* в прошлом году существенно сократился. Нельзя не отметить тут успешную операцию против террористов в Сирии при поддержке ВКС РФ, которая позволила перекрыть, пожалуй, важнейший канал финансирования ИГ* – торговлю углеводородами. В результате в 2017 году бюджет ИГ* сократился до 400 миллионов долларов, тогда как в 2014 году на пике силы и популярности ИГ* он составлял 1,8 миллиарда", — сообщил Феоктистов.

По его словам, в результате на 90% сократились и "зарплаты" боевиков, которые составляли от несколько сот до полутора тысячи долларов в зависимости от положения в группировке.

Возрождение "Аль-Каиды"*

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров призвал не "переводить стрелки" на ИГ* после атаки на храм в Чечне
Как отметил Феоктистов, в связи с ослаблением ИГ*, его децентрализацией и расползанием, существует вероятность значительного усиления "Аль-Каиды"*, финансирование которой сейчас больше, чем у ИГ*.

"Соответственно, и ООН, и ФАТФ должны этим (вопросом) активно заниматься, надо выявлять источники и каналы финансирования "Аль-Каиды"*, — отметил эксперт.

Ранее в мае Феоктистов сообщал, что доходы этой террористической организации в 10-20 раз превышают доходы ИГ и составляют до 40 миллионов долларов в месяц.

Представитель МИД рассказал, что филиалы "Аль-Каиды"* действуют в Западной и Восточной Африке (группировка "Аш-Шабаб" численностью 3-6 тысяч человек), на Аравийском полуострове (до 4 тысяч боевиков), на Индийском субконтиненте и на Северном Кавказе. Именно региональные группировки стояли за терактами в Париже и в Санкт-Петербурге, напомнил он.

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Архивное фото
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
Коалиция США назвала сирийские районы, в которых находятся боевики ИГ*
Основу финансирования группировок составляют доходы от криминальной деятельности, включая нелегальное промышленное производство и расхищение гуманитарной помощи. Например, отметил Феоктистов, "Аш-Шабаб" наладила в Сомали производство сахара и древесного угля, что приносит ей 7-17 миллионов долларов в год – для сравнения на теракты в Париже было потрачено 60-80 тысяч долларов. Кроме того, идут частные пожертвования из государств Персидского залива и племенных вождей.

"Наши страны (РФ и США) продолжают оставаться в фокусе внимания международного террористического интернационала, а сам этот факт говорит о необходимости возобновления и продолжения наших контактов по антитеррору", — сказал Феоктистов.

По его словам, весьма актуальным становится вопрос отслеживания каналов поставок оружия террористам, так как в Сирии и Ираке они захватили много военных складов. Теперь это оружие боевики используют как против российских военных, так и против коалиции во главе с США.

Неполитическое сотрудничество

Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base
Пентагон назвал пропагандой заявления России об угрозе ИГ* в Средней Азии
Представитель МИД РФ посетовал, что в ходе консультаций США не предоставили российской стороне свою информацию о террористах.

"Американцы эту информацию по ИГ* и "Аль-Каиде"* внимательно зафиксировали, не оспаривали ее, но и какой-то своей информации нам на этот счет не предоставили", — сказал он.

В целом, как сообщил Феоктистов, представители США пообещали поддерживать инициативы России по борьбе с финансированием терроризма в рамках усилий ФАТФ, куда они так же направили недавно обновленную информацию.

"Наше взаимодействие здесь продолжается и, надеюсь, будет продолжено в конструктивном ключе", — добавил он.

Вместе с тем Феоктистов констатировал, что с 2014 года политического диалога с США по вопросам борьбы с терроризмом нет.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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В мире
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Владимир Карельский
"Эксперты из РФ и США обсудили борьбу с финансированием ИГ* и "Аль-Каиды". Странно как-то , а разве не сами США финансируют эти террористические организации?
07:49
23.05.2018
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