Советник Порошенко: России и Украине надо договариваться по Вышинскому

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости, Екатерина Соболь. Внештатный советник президента Украины, замглавы комитета по энергетике Верховной рады Александр Домбровский прокомментировал задержание руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам, для решения этого вопроса нужно провести переговоры.

"Рано или поздно стороны… договариваются. Разница только в цене. Чем позже, чем дальше, тем дороже — в широком понимании этого слова", — сказал он.

Советник Порошенко также отметил, что украинские журналисты сталкиваются с "аналогичными проблемами" в России, но не уточнил, с какими именно.

"Наши журналисты попадают в аналогичные ситуации в России и страдают очень жестко. Конечно, нам бы очень хотелось снять все эти вопросы", — добавил он.

По мнению Домбровского, информация сегодня стала элементом гибридной войны.

"И провести грань, где война, а где не война, где линии фронта, а где нет, наверное, очень и очень тяжело", — подчеркнул он.

Возможность обмена Вышинского

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил обмена Кирилла Вышинского. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы, которая допустила возможность обмена журналиста на украинца Олега Сенцова, которого осудили в России на 20 лет тюрьмы за попытку организации теракта в Крыму.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой инициативы пока не было, и отметил, что эти вопросы не обсуждаются публично.

Арест Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам жены Вышинского Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.

В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Реакция России

Владимир Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием Вышинского. "Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Акция в поддержку журналиста

В МИД назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

В пятницу у здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского. В ней приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены партии ЛДПР, представители ОНФ.

Всего к диппредставительству пришли около 200 человек.

Притеснения журналистов

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.