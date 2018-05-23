ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости, Екатерина Соболь. Внештатный советник президента Украины, замглавы комитета по энергетике Верховной рады Александр Домбровский прокомментировал задержание руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Рано или поздно стороны… договариваются. Разница только в цене. Чем позже, чем дальше, тем дороже — в широком понимании этого слова", — сказал он.
Советник Порошенко также отметил, что украинские журналисты сталкиваются с "аналогичными проблемами" в России, но не уточнил, с какими именно.
"Наши журналисты попадают в аналогичные ситуации в России и страдают очень жестко. Конечно, нам бы очень хотелось снять все эти вопросы", — добавил он.
По мнению Домбровского, информация сегодня стала элементом гибридной войны.
"И провести грань, где война, а где не война, где линии фронта, а где нет, наверное, очень и очень тяжело", — подчеркнул он.
Возможность обмена Вышинского
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой инициативы пока не было, и отметил, что эти вопросы не обсуждаются публично.
Арест Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.
В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.
Реакция России
Владимир Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием Вышинского. "Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Акция в поддержку журналиста
В пятницу у здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского. В ней приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены партии ЛДПР, представители ОНФ.
Всего к диппредставительству пришли около 200 человек.
Притеснения журналистов
Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.
Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.