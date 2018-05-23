Депутат Рады: есть надежда, что МВФ и Киев найдут компромисс по цене на газ

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости, Екатерина Соболь. Украина пока не готова привести стоимость газа для населения к рыночной цене, как просит МВФ, но обе стороны готовы к диалогу, поэтому есть надежда, что очередной транш от фонда будет получен в этом году, заявил РИА Новости замглавы комитета по энергетике Верховной рады Александр Домбровский.
"У нас правительство ведет эти переговоры, президент – не парламент. Это тяжелые горячие дискуссии. У них (МВФ — ред.) есть своя правда, у нас – своя. МВФ капитал и экономику видят в виде цифр. Правительство и президент видят ее в виде социального капитала, людей с определенным уровнем жизни, дохода, образования, медициной. Уже многие на Западе и в Америке здесь понимают, что деньги важны, но люди – более важный капитал", — сказал он.
На уточняющий вопрос РИА Новости, готов ли МВФ к компромиссам в вопросе цены газа для населения, Домбровский ответил, что "МВФ готов к дискуссии" по компромиссам.
"Я надеюсь на получение (транша – ред.) в этом году", — подытожил он.
"Мы считаем важным, чтобы стоимость газа была ориентирована на рынок. Это соответствует реформам, которые мы внедряли в 2016 году. Мы также считаем очень важным, чтобы население с низким доходом было полностью защищено через всестороннюю защиту со стороны государства", — добавил Райс.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.
В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.
Одними из главных требований МВФ на сегодня являются создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.