Депутат Рады: есть надежда, что МВФ и Киев найдут компромисс по цене на газ

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости, Екатерина Соболь. Украина пока не готова привести стоимость газа для населения к рыночной цене, как просит МВФ, но обе стороны готовы к диалогу, поэтому есть надежда, что очередной транш от фонда будет получен в этом году, заявил РИА Новости замглавы комитета по энергетике Верховной рады Александр Домбровский.

"У нас правительство ведет эти переговоры, президент – не парламент. Это тяжелые горячие дискуссии. У них (МВФ — ред.) есть своя правда, у нас – своя. МВФ капитал и экономику видят в виде цифр. Правительство и президент видят ее в виде социального капитала, людей с определенным уровнем жизни, дохода, образования, медициной. Уже многие на Западе и в Америке здесь понимают, что деньги важны, но люди – более важный капитал", — сказал он.

На уточняющий вопрос РИА Новости, готов ли МВФ к компромиссам в вопросе цены газа для населения, Домбровский ответил, что "МВФ готов к дискуссии" по компромиссам.

"Я надеюсь на получение (транша – ред.) в этом году", — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс в рамках регулярного брифинга для журналистов заявил, что стоимость газа для населения на Украине должна рассчитываться от рынка, что не исключает субсидии для малоимущих слоев населения.

"Мы считаем важным, чтобы стоимость газа была ориентирована на рынок. Это соответствует реформам, которые мы внедряли в 2016 году. Мы также считаем очень важным, чтобы население с низким доходом было полностью защищено через всестороннюю защиту со стороны государства", — добавил Райс.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.

Одними из главных требований МВФ на сегодня являются создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.